Bahçeli: "Perinçek'i değil Erdoğan'ı tercih ederiz"

Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Konuşmasının önemli bir bölümünü yeni anayasa referandumuna ayıran MHP lideri, referandumda neden evet diyeceklerini açıkladı.

"Demokrasi karşıtı cephe ne yaparsa yapsın, millet anayasa değişikliğine damgasını vuracaktır. Millet ve memleket için son derece faydalı ve olumlu olan değişiklik teklifinin milli iradeyle tescili, ümit ediyorum ki ülkenin önünü açacaktır" diye konuşan Bahçeli, "Eğer Doğu Perinçek ve hayırcı yoldaşlarıyla Recep Tayyip Erdoğan arasında bir tercih hakkımız olursa, kesinlikle ve istisnasız Sayın Erdoğan'ı tercih edeceğimizi herkes bilmeli ve kafasına sokmalıdır" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan bölümler şöyle:

"Tarihin yanlış yerinde duramayız"

"Özellikle anayasa değişikliği kapsamındaki değerlendirme ve tercihlerimizde ve evet kararımızın ağırlık merkezinde yoğunlaşan, sıklaşan, hatta kuşatmayı şiddetlendiren yakın tehditler bütünüyle hakim ve belirleyicidir. Milliyetçi Hareket Partisi meselelere zamanlar üstü bir düşünce ve kavrayış derinliğiyle yaklaşmaktadır. Önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben felsefemizin özü de budur. Başkaları gibi sorumsuz davranamayız. Başkaları gibi günübirlik yaşayamayız. Tarihin yanlış yerinde durmaz, duramayız."

"Ülkenin önünü açacaktır"

"TBMM'de kabul edilen on sekiz maddelik anayasa değişiklik teklifi 2 Şubat'ta Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulmuştur. Ve beklenen onayın Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla birlikte referandum günü de belli olacaktır. Türk milleti sandıkta karar verecektir. Demokrasi karşıtı cephe ne yaparsa yapsın, millet anayasa değişikliğine damgasını vuracaktır. Millet ve memleket için son derece faydalı ve olumlu olan değişiklik teklifinin milli iradeyle tescili, ümit ediyorum ki ülkenin önünü açacaktır."

"Size mi soracaktık?"

"Niye evet diyormuşuz. Biz de diyoruz ki, size ne, size mi soracaktık? Anayasa değişikliğine niye ihtiyaç duymuşuz. Ne yani, izin ve icazeti sizden mi alacaktık? Başkanlık sistemine neden tamam demişiz. Bu iftiraya cevap yetiştirmeye niyetlenmek bile zaman israfıdır. AKP'nin Cumhurbaşkanı'nın nasıl olur da peşine takılırmışız. Kimsenin peşine takıldığımız yoktur, ancak Kandil ve Pensilvanya'nın yoklama kaçaklarının tepesine binip enselerinden tutacağımız günler yakındır."

"Eğer Doğu Perinçek ve Erdoğan arasında bir tercih hakkımız olursa..."

"48 yılımızın hiçbir diliminde olmamak şöyle dursun, en ağır hakaret ve saldırılarla üzerimize gelenler, sanki hidayete ermiş gibi, Milliyetçi-Ülkücü Hareket'in ne yapacağını haykırmaktadır. Anayasa değişikliğine evet diyoruz ya, sıkıntıları, açmazları, ağrı ve sancıları bundandır. Buradan söylüyorum, bu vesileyle herkese açık açık duyuruyorum; eğer Doğu Perinçek ve hayırcı yoldaşlarıyla Recep Tayyip Erdoğan arasında bir tercih hakkımız olursa, kesinlikle ve istisnasız Sayın Erdoğan'ı tercih edeceğimizi herkes bilmeli ve kafasına sokmalıdır."

"Diyoruz ki devlet, millet, cumhuriyet görüşümüz evet. Biz şahsa değil, sistemin bakiliğine evet diyoruz. Biz bir partiye, ideolojiye, bir kesim ve düşünceye değil Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ve kurtuluş yıllarının anısına ve adına evet diyoruz. Evet dedik, Çanakkale'de doğrulduk; yine evet deyip Ankara'dan geleceğe koşacağız... PKK hayır diyormuş, varsın desin, bunu kendilerini Türk milliyetçisi sanan, yine toplanıp tooplanıp dağılan, tutunacak demir parmaklıklar arayan, aslında dalından kopmuş, kurumuş yaprak gibi savrulan zavallılar düşünsün."

Kaynak: Al Jazeera