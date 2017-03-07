Bahçeli: "Türkiye kaynarsa Berlin yanar"

Almanya’nın bazı siyasetçilerin bu ülkede referandum öncesi siyasi toplantılar yapmasına izin vermemesine ilişkin tartışma devam ediyor. Pazartesi günü Habertürk’e yaptığı açıklamada, “Gerekirse Cumhurbaşkanı ile Almanya’ya gidebileceğini” söyleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

“Hazımsızlığın daniskası”

Bir çok Avrupa ülkesinin Müslüman Türk’lere karşı “tedavisi imkânsız nefret” duyduğunu belirten MHP Genel Başkanı, Almanya, Hollanda ve Avusturya’dan geçen hafta gelen kararları ise “hazımsızlığın daniskası” olarak tanımladı.

“Yaklaşık 4 milyon vatandaşımızın yaşadığı Almanya, Türkiye’ye karşı örtülü faaliyetlerin elebaşı ülkelerden birisidir. Ve de PKK ile yatıp FETÖ ile kalkmaktadır. Avrupa ülkeleri kültürde Grek, dinde Hıristiyan, hukukta Roma’ya kökten bağlıdır. Ve sırf bu nedenle de Müslüman Türk milletine asırlardır ters bakmakta, bölüp parçalamak için fırsat kollamaktadır. Almanya’nın yolu yol değildir, acilen dönmelidir. Avrupa duy sesimizi, bu ses Türk’ün hiç dinmeyen ayak ve kudret sesidir. Türk devleti, Türk hükümeti yalnız değildir; 80 milyon Türk vatandaşı, yabancı ülkelerdeki iftiharlarımız olan kardeşlerimizle birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin hakkını, hukukunu savunacak inanmışlık ve azimdedir. Almanya Başbakanı yanlıştan dönüş yaparak gerilimi artıracak eylem ve adımlardan kaçınmalıdır.”

"Türkiye bölgenin ağırlık noktasıdır. Türkiye kaynarsa Berlin yanacaktır. Türkiye kaybederse Londra kaosa yatacaktır. Geçen haftadan bu yana Almanya, Hollanda ve Avusturya’dan hazımsızlığın daniskası olan Türkiye aleyhtarı kararlar gelmektedir."

“Menbiç’te tehlikeli kumpas”

Konuşmasında Menbiç’te gelinen son durumu da değerlendiren Devlet Bahçeli, bu dönemde ABD’nin Menbiç’te bulunan PYD-YPG’li teröristlere silah yardımında bulunmasının iyi niyetle değerlendirilemeyeceğini belirtti.

“ABD'nin, Türkiye'den Rakka operasyonu için destek mi istediği, yoksa Rakka operasyonunda PYD-YPG’li teröristlerin bulunması için iknaya mı çalıştığı net değildir. Irak'ta IŞİD'le mücadelede görev alan ABD’li üst düzey bir asker, Rakka'nın IŞİD'ten alınmasını Türkiye ile görüştüklerini, ancak PYD-YPG'li teröristlerin de bir şekilde operasyona katılacaklarını söylemesi kuşkularımızı doğrulamaktadır. Ayrıca bazı PYD elebaşlarının ABD'nin, Türkiye müdahale etmesin ve kendilerini korusun diye Menbiç'e askeri üs kurduğunu itiraf etmeleri Rakka operasyonu hazırlık sürecini şimdiden şaibeli hale getirmiştir. Türkiye, sınırlarının ötesinde hiçbir terör unsurunun bulunmasına onay vermeyeceğine dair kararlılığını Fırat Kalkanı Harekatı ile ortaya koymuşken, bu azmin ayak oyunlarıyla bozulmaya çalışılması dikkatlerimizden kaçmamıştır. Sınır ötesinde aradığımız macera değil, meşru haklarımızdan kaynaklanan çabalarla sınırlarımızın teröristlerden arındırılması ve en kısa sürede Suriye'nin istikrara kavuşturulmasıdır.”

Menbiç’te ABD ile Rusya arasında gelgitli ve saman altından su yürütülen düzenli ilişkiler olduğunu da belirten Bahçeli, önümüzdeki dönemde bir çok sorunun cevabını bulnmasını beklediklerini dile getirdi. Ancak MHP lideri bu dönemde Türkiye için önemli iki başlığın gündemde olduğunu ifade etti.

“Kuşkusuz ki böylesi bir dönem içerisinde öncelikli ve acil olan en temel gelişme ABD'nin Suriye'de ilan edilmesini öngördüğü güvenli ve uçuşa yasak bölgeler seçeneğidir.İkinci olarak, bu güvenli bölgelerin nasıl tesis edileceği, hangi ülkeler tarafından müdafaası ile beraber kimler tarafından ve nasıl finanse edileceği önemli olan bir başka meseledir. Türkiye için Fırat Kalkanı Harekâtı beka konusudur. Ve asla tavizi, asla geri dönüşü olmayan çetin ve milli bir stratejik adımdır.”

Muhaliflere tepki

MHP Genel Başkanı, konuşmasında referandumda “Hayır” diyeceğini açıklayan parti içi muhalefetten bazı isimlerin duruşunu da eleştirdi. “16 Nisan’dan sonra MHP bitecek, defteri dürülecekmiş” iddialarının dile getirildiğini söyleyen Bahçeli, bu kesimlerin kazdıkları kuyuya düşeceklerini belirtti.

“Asıl siyasi milatları 16 Nisan’da dolacak olan bedbahtların bitmeleri yakındır, bir daha ayağa kalkamamaları mukadderdir. MHP’den kovulduktan sonra fikirlerini oraya buraya rehin bırakıp, vicdanlarını esir düşürenlerin MHP’ye ömür biçmeleri Fısk’tır, kendileri gibi küstah bir tezvirattır. Milliyetçi Hareket Partisi teslim olmayacak, baş eğmeyecektir. Milliyetçi Hareket Partisi 16 Nisan’da demokrasi arenasında millet için evet, devlet için evet, Cumhuriyet için evet, Türklüğün bekası için evet, Türkiye için evet diyecektir.”

"Ülkücü hiçbir işi yarım bırakmaz"

Bahçeli, grup toplantısı çıkışında da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sinan Oğan'a yapılan saldırıya ilişkin soruya "Bunun neresini değerlendireyim? Bir kişi kürsüyü yıkıyor kimseye bir şey olmuyor. Ülkücü hiç bir şeyi yarım bırakmaz" diye konuştu.

Kaynak: Al Jazeera