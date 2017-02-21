Bahçeli'den yeni idam çıkışı: "AKP top çevirmesin"
MHP lideri Devlet Bahçeli, idam cezası tartışmalarıyla ilgili "AKP top çevirmesin, zamana oynamasın, hakikaten idamın geri getirilmesi konusunda samimiyse, MHP'nin sözü söz olsun, buna kayıtsız şartsız destek verecektir" dedi.
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MHP lideri Devlet Bahçeli, anayasa değişikliği referandumuna dair "'Hayır' desek alayı 'Evet' diye gezerlerdi" ifadelerini kullandı.
Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli şunları söyledi:
- 'Hayır' desek alayı 'Evet' diye gezerlerdi.
- Niye 'evet' diyor muşuz? Ne yapacaktık? FETÖ'nün yanında mı duracaktık? 'Evet' derken dünkü sözlerimizle çelişiyor muşuz. Niye çelişelim? PKK'nın, CHP'nin, EMEP'in, ÖDP'nin, TKP'nin, elinde ülkücü kanı olan Aydınlıkçıların kuyruğuna takılmak asıl çelişki ve çürüme değil midir?
'MHP'NİN SÖZÜ SÖZ'
- Hainler idamdan korkmuyor ve milletimiz de idam talebinde ısrar ediyorsa, o zaman bize düşen bu kanuni düzenlemeyi TBMM'de yapmak, Türkiye düşmanlarına hak ettiği cezayı vermektir. AKP top çevirmesin, zamana oynamasın, hakikaten idamın geri getirilmesi konusunda samimiyse, MHP'nin sözü söz olsun, buna kayıtsız şartsız destek verecektir.
'15 TEMMUZ SEVR DAYATMASIDIR'
- 15 Temmuz Türkiye'ye yeni bir Sevr dayatmasıdır. Tekrarlıyorum. Tehlike yakın ve büyüktür.
'SİYASİ AYAĞI ORTAYA ÇIKACAKTIR'
- Yurtta Sulh Konseyi'nin kimlerden oluştuğu, 15 Temmuz'un siyasi ayağı mutlaka ortaya çıkacaktır. Bu isimleri öğrenmek milletimizin en doğal hakkıdır. FETÖ'nün kodaman ve siyasi aykaları nerelerde gizlenmektedir?
'KARGAYI BÜLBÜL DİYE SATMAYA KALKMAYIN'
- 16 Nisan'da şanslarını denemek için hazır kıta bekeleyenler, Halep yolunda deve izi saymayın. Kargayı bülbül diye satmaya kalkamayın. 10 binlerce kişi tutukludur ama herkesin işte o dediği kimse yoktur. FETÖ'nün kapısında el pençe divan duran meşhur siyasilerden hiç mi iz yoktur?
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