Bahtıkara’ya acı veda

Nadire Bahadi

Türkmenköy’de aralarında husumet bulunan karşı komşusu İsmail Özgünel’i av tüfeği ile yaraladıktan sonra kendi canına kıyan Bekir Bahtıkara dün köyünde toprağa verildi.

Bahtıkara için dün ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

Babasının beklenmedik ölümü ile üzüntüye boğulan Hasan Bahtıkara’nın feryatları yürekleri dağladı. Acılı oğul cenaze töreni boyunca babasının ölümünden “katil” dediği İsmail Özgünel’i sorumlu tuttu.

Acıya boğuldular

Bekir Bahtıkara, Türkmenköy Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

Bahtıkara’yı cenaze töreninde sevenleri yalnız bırakmadı.

Köyde sessiz ve sakinliği ile bilinen Bahtıkara’nın ölümü ailesinin yanı sıra köylüyü de derin acı yaşattı.

Cenaze töreninde Bekir Bahtıkara’nın oğlu Hasan Bahtıkara, komşuları İsmail Özgünel’i suçlarken, yaşananlara isyan etti.

Dakikalarca babasının tabutuna sarılarak ağlayan acılı oğul Hasan Bahtıkara “katil babamı öldürdü” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Bahtıkara: Bu olay ya cinayet tahrik sonucu yaşandı

Hasan Bahtıkara babası Bekir Bahtıkara’nın ölümünün ardından dün sosyal paylaşım sitesinde yazdığı ileti ile polise yardım çağrısında bulundu.

Açıklamasında babasının karıncayı dahi incitmeyen bir insan olduğunun herkes tarafından bilindiğini belirten Bahtıkara, olayın basit bir ölüm olmadığını savundu.

Bahtıkara yaşanan olayın ya bir cinayet, ya da büyük bir tahrik sonucu yaşandığını ileri sürerek Bekir Bahtıkara’nın ölümünün sorgulanmasını istedi.

Otopsi sonucu ilk bulguları doğruladı

Bekir Bahtıkara’ya dün Mağusa Devlet Hastanesi’nde Adli Tıp Uzman İdris Deniz tarafından ölüm sebebinin ortaya çıkması için otopsi yapıldı.

Bahtıkara’nın ölüm sebebi av tüfeği ile vurulmaya bağlı büyük damar yaralanması ve dış kanama olarak açıklandı.

Yapılan otopside vurulma açısı ve mesafesine ilişkin bulgular, olay yerinde yapılan ilk incelemedeki bulguları teyit etti. Bahtıkara’nın canına kıydığı otopsi sonucu ile de desteklendi.

Özgünel serbest kaldı

İsmail ÖzgünelÖte yandan Bekir Bahtıkara’ya ait av tüfeğinden çıkan saçmalarla yüzünden ve kolundan yaralanıp tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alınan İsmail Özgünel dün sabah saatlerinde serbest kaldı. Polis tarafından ifadesi alınan Özgünel’in yürütülen soruşturma sonucu suçla bağlantısı olmadığı tespit edildi.