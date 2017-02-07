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Bakan çok alan yok

Bakan çok alan yok

Hem hafta sonu hem de hafta içi turist akınına uğrayan Bandabuliya esnafı, kalabalığın satışlara bir faydası olmadığını söyledi

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Melin Dobran

Başkent Lefkoşa’nın tarihi Surlariçi bölgesi hem hafta sonu hem de hafta içi Güney Kıbrıs’tan kuzeye geçen turist kafilelerini ağırlıyor.

Grup halinde ve rehber eşliğinde Büyük Han’ı, Arasta Çarşısı ve Bandbuliya’yı gezen turistler bol bol fotoğraf çekiyor.

Bandabulya’da tezgâh kuran esnaf, turistin çarşıya uğramasının güzel olduğunu ancak kendilerine bir katkısı olmadığını söyledi. Yerli halkın yayalaştırma ve tadilattan sonra Bandabulya’ya uğramaz olduğunu dile getiren esnaf, Güney Kıbrıs’tan gelen turistlerinde alışveriş yapmadığını sadece tezgahların fotoğrafını çektiğini söyledi.

Yıllar öncesindeki kalabalığı arar olduğunu ifade eden esnaf, “Bandabulya artık öldü, bakan çok alan yok” diyerek moralinin bozuk olduğunu belirtti.

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