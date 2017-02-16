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Bakan Saner, Res-Bir’i kabul etti

Bakan Saner, Res-Bir’i kabul etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner, Ercan Küçük başkanlığındaki Restorancılar Birliği (RES-BİR) yönetim kurulunu kabul etti.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner, Ercan Küçük başkanlığındaki Restorancılar Birliği (RES-BİR) yönetim kurulunu kabul etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, kabulde sektörün sorunları ele alındı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Saner kabulde, göreve gelen yeni yönetime çalışmalarında başarılar dileyerek, sektörün sorunlarının çözümünde işbirliği içinde çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Restorancılar Birliği  Başkanı Ercan Küçük ise kasım ayında göreve gelen yeni yönetimin yaşadığı kötü günleri geride bırakarak yeni ve şeffaf bir sayfa açma için  çalışmalara başladığını  kaydetti.

Birliğin sektörün  geleceği ve  ülke ekonomisine katkısı açısından önemine  vurgu yapan Küçük,  Bakanlığın  çalışma izni  başvurusu yapacak restoranlardan  Res-Bir belgesi istenmesi konusunda destek istedi.

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