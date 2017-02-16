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Bakanlar Kurulu kararıyla affedilmişti

Bakanlar Kurulu kararıyla affedilmişti

Girne’de bir araç park yerinde tasarrufunda kokain türü yaklaşık 3 gram uyuşturucu madde bulunan zanlı Savaş Bayboy tutuklandı.

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Evrim Kamalı

Girne’de bir araç park yerinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sırasında tasarrufunda kokain türü yaklaşık 3 gram uyuşturucu madde bulunan zanlı Savaş Bayboy tutuklandı.

Bakanlar Kurulu kararı var

2014 yılında “Dükkan açma”, “hırsızlık”, 2015 yılının Ocak ayında ise “Başkasının kimliğine bürünme” ve “Sahte Davranış ile kayıt temin etme” suçları işleyen Savaş Bayboy’un ,  KKTC’ye giriş yasağı Bakanlar Kurulu’nun 3 Ocak 2017 tarihinde yani ünlü modacı Barbaros Şansal’ın uyuşturucu suçundan hüküm giydiği gerekçesiyle 2 Ocak’ta sınır dışı edilmesinden sadece 1 gün sonra toplanan bakanlar kurulu onayıyla ile ihraç kararı kaldırılmıştı.

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