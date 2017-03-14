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Bakanlar Kurulu kararları açıklandı

Bakanlar Kurulu kararları açıklandı

Başbakan Hüseyin Özgürgün başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu sona erdi.

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Kurul toplantısı sonrasında basına açıklamalarda bulunan Başbakan Özgürgün 1 Ocak 2011’den sonra işe giren hekimlerin kök maaşlarına 2bin 200; öncesindekilere bin 200 tl artış öngörüldüğünü açıkladı.

Bakanlar Kurulu'nda alınan diğer kararlar şöyle:

"3 bin 200 üreticiye 2 milyon TL kuraklık tazminatı ödendi.

Sigorta yasasında yapılacak değişiklikle yatırımlar 3 ayda değil, her ay yapılacak."

Ayrıntılar verilecek...

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