Bakanlar Kurulu toplantısı yapıldı
Bakanlar Kurulu Başbakan Hüseyin Özgürgün başkanlığında toplandı.
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Bakanlar Kurulu Başbakan Hüseyin Özgürgün başkanlığında toplandı.
Başbakanlık’ta saat 18.10’da başlayan toplantıya, yurt dışında bulunan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu katılmadı.,
Başbakan Hüseyin Özgürgün başkanlığında yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından açıklama yapılmadı.
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