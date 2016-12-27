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Bakanlar Kurulu toplantısı yapıldı

Bakanlar Kurulu toplantısı yapıldı

Bakanlar Kurulu Başbakan Hüseyin Özgürgün başkanlığında toplandı.

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Bakanlar Kurulu Başbakan Hüseyin Özgürgün başkanlığında toplandı.

Başbakanlık’ta saat 18.10’da başlayan toplantıya, yurt dışında bulunan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu katılmadı.,

Başbakan Hüseyin Özgürgün başkanlığında yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından açıklama yapılmadı.

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