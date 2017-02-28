Özlem Çimendal

Surlariçi’nin tarihi değerlerinin yanı sıra unutulmaya yüz tutmuş harabe binaların görüntüsü de görenleri utandırıyor. Terk edilmiş ve yıkılmaya yüz tutmuş binaların virane görüntüsü turistlerce de şaşkınlıkla karşılanıyor.

Bakımsızlıktan çöplüğe dönüyor

Bakımsızlıktan çöplüğe dönen ve yıkılmaya yüz tutmuş binaların kötü görüntüsünü fotoğraflayan turistler de şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar. Kırık cam şişelerinin, çöplerin atıldığı tarihi binalar kaderine terk edilmiş durumda.

Kırık içki şişeleri tehlike saçıyor

İçki içenlerin mekanları haline gelen bu binaların yanından geçmek durumunda kalan vatandaşlar da tedirgin olurken, özellikle geceleri toplananlar tarafından içilen biraların şişeleri de etrafa atılarak, kırılıyor.