Balık yağının yarattığı 6 önemli etki

Etrafınızda her gün omega 3 takviyesi alanların sayısı çoğalıyor değil mi? Çünkü; büyümeden, zihin gelişimine faydaları gün geçtikçe yapılan araştırmalarla belirginleşiyor. İşte omega 3 takviyesi almanız için en önemli sebepler...



Öğrenme ve hatırlamanın anahtarı



Yapılan araştırmalar gösteriyor ki; omega 3 yağ asitlerinin öğrenme ve hatırlama süreçlerinde etkisi oldukça fazla. Okul çağında okuma-yazma, konsantre olma ve anlama becerilerini artırıyor! *1



Büyüme ve gelişmenin yardımcısı



Normal büyüme ve gelişim için gerekli... Uzun zincirli, doymamış yağ asitlerinin; görme, motor sinir sistemi, bilişsel-duygusal ve davranış gelişimi üzerinde yapısal ve fonksiyonel olarak etkin olduğu biliniyor.Ayrıca omega 3 yağ asitleri yetersizliğinde öğrenme, anlama ve motor performansında da düşüklük gözleniyor. *6,7



Görme performansına ve göz sinirlerine iyi geliyor



Göz sinirlerinin gelişimi için önemli bir yere sahip. Son yapılan çalışmalarda, balık yağında bulunan DHA’nın bebeklerde göz dibindeki retina adlı dokunun fonksiyonunda önemli rol oynadığı ve görme performansının DHA düzeyiyle ilgili olduğu da kanıtlandı.*2,6,7



Konsantrasyonu artırıyor



Bebeklerden yetişkinlere kullanan herkesin konsantrasyonunda artış görülüyor. Hiperaktivite, konsantre olamayan ve dikkat bozukluğu olan çocuklarda tedaviye eklendiğinde, tedavinin daha etkili olmasını sağlıyor. Öte yandan bazı araştırmalar, balık yağının 9-10 aylık bebeklerde problem çözme yeteneğini de artırdığını gösteriyor. *3,6



Cilde iyi geliyor



Yapılan bir çalışmada, günlük 10 gr balık yağı tüketiminin sedef hastalığındaki cilt lezyonlarını düzelttiği gösterilmiştir. Balık yağında bulunan DHA’nı ise ciltteki kollajen dokusunun kaybını azaltırken derideki askorbik asit (C vitamini) sentezini artırdığı rapor edilmiştir. *9,10



Beyin ve sinir sisteminin en büyük dostu



Omega 3, bebeğin beyin ve sinir sisteminin fonksiyonel gelişiminde gereklidir. Çalışmalarda, DHA’nın bebeğin sinir sisteminin gelişimindeki fizyolojik önemi gösterilmektedir. Biyolojik olarak beyin, aktif sinir dokuları ve göz dibi uzun zincirli yağ asitlerinden sentezlenen DHA’dan zengindir.