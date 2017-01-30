Balıkesir’de ayin günü

Devrim Demir

Kıbrıslı Rumlar ayin yapmak için dün Balıkesir köyüne geldi. Rumlar 41 yıl aradan sonra dün üçüncü kez yine köylerinde ayin yapmanın sevincini yaşadı.

Sabahın erken saatlerinde köye gelen Rumların ayini, Balıkesir köyünde kültür evi olarak kullanılan kilisede, sabah 07.00 ile 11.00 saatleri arasında gerçekleşti.

Ayin için Güney’den gelen Rumlara Balıkesir köylüsü, büyük misafirperverlik gösterdi.

Değirmenlik Belediyesi ayinin gerçekleştiği Balıkesir köyünde, Rumların mağdur olmaması için gereken tüm tedbirleri aldı.

Polis güvenlik önlemi aldı…

Polis ayinin gerçekleşeceği Balıkesir’de sabahın erken saatlerinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Kıbrıslı Rumların Balıkesir’de düzenlediği ayin huzur içinde geçti. Birçok Kıbrıslı Türk ayin için Balıkesir’e gelen Rumları evlerine davet ederek birlikte kahve içti.

Duygusal anlar yaşadılar barış dilediler…

Doğup büyüdükleri köylerinde yıllar sonra yeniden üçüncü kez ayin yapan Rumlar, duygusal anlar yaşadı. Ayine katılanlar mumlar yakarak gözyaşı dökerken, dualarında barışı dilediler. Yaklaşık 200 Rum’un katıldığı ayin töreninde yaşlıların yanı sıra, gençlerin de katılımı dikkat çekti.