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Balotelli küllerinden doğdu

Balotelli küllerinden doğdu

Disiplinsiz davranışlarıyla tanınan Mario Balotelli, Nice forması altında 13 maçta 10 gol kaydetti

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Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp’un 'istenmeyen adam' ilan ederek bonservis bedeli alınmadan gönderdiği golcü Mario Balotelli, sezon başında transfer olduğu Fransız ekibi Nice’te yeniden doğdu.

İtalyan oyuncu, üretkenlik bakımından dünyanın en iyi futbolcularını geride bırakmayı başardı.

26 yaşındaki yıldız oyuncu, forma giydiği her 77 dakikada 1 gol kaydederek Monaco’nun Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao (64) ve PSG’den Edinson Cavani’nin (73) ardından Avrupa’da en üretken 3. futbolcu oldu.

13 maçta 10 gol attı

Altın Top ödülüne diktiğini belirten Balotelli, tutturduğu ortalamayla Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo gibi iki süperstarı gerisinde bıraktı. Messi, 85 dakikada 1 gol kaydetme başarısı gösterirken, Ronaldo 94, Agüero ise 101 dakikada 1 gol atabildi.

Bu sezon Nice formasıyla 13 maça çıkan Balotelli, Ligue 1’de 8, Fransa Kupası’nda ve UEFA Avrupa Ligi’nde birer gol kaydederek takımının ligde lider olmasında en büyük katkıyı veren isim oldu.  

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