Bandabuliyam.com artık dijital platformda online satışta

“Üreticiden Tüketiciye Kıbrıs Pazarı” sloganıyla ülkemizin en büyük ürün pazarı olarak yaşama geçirilen bandabuliyam.com’da artık dijital platformda online satış hizmeti de veriyor.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in üretim alanındaki en önemli sosyal sorumluluk projelerinden biri olan bandabuliyam.com’da yapılan işbirliği ile nesdersan.com’dan online satış yapılacak, internet üzerinden sipariş edilen ürünler kargo ile adrese teslim edilecek.

Üreticilerin buluşma noktası



Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından üreticilerle birlikte 2014 yılında hayata geçirilen Bandabuliyam projesi yıl içerisinde 1,5 aylık planlama süreci sonrası dijital platformda online satış hizmetine başladı.

Toplam 6 kategoride ürün satışı artık nesdersan.com üzerinden online olarak gerçekleştiriliyor.

Online satış ile müşteriye kargo hizmeti götüren Kuzey Kıbrıs’ın alışveriş platformu nesdersan.com, bu işbirliği ile ülkemize özgü pek çok ürünü tüketicilerin ayağına taşıyor.

Bandabuliyam ve Nesdersan işbirliği sonucu yeniden yapılandırılan platform içerisinde El Yapımı Takılar, Hasırlar, Ahşap Oyma İşleri, El İşleri, Ev Yapımı Tatlılar ve Macunlar tüketicilere sunuluyor.

48 saatte teslim

bandabuliyam.com web sitesini tercih edenler, üreticilerle doğrudan iletişime geçerek yine sipariş verebilecek. Online satış seçeneğini kullanmak isteyen tüketiciler ise nesdersan.com sitesine yönlendirilecek.

‘Bandabuliyam’ ürünlerini bandabuliyam.com ya da nesdersan.com üzerinden tercih yapacak tüketicilere, ürünleri 48 saat içerisinde ulaştırılacak.

Yeni yapılanmada yer alan üye kuruluşlar Hasder El Sanatları, Hercem Hurma Evi, Shiffa Home Ticaret ve Ted El Sanatları dünyası oldu.

%100 yerli ürünleri ve üreticileri desteklemek amacıyla kurulan Bandabuliyam.com, hizmetlerini online satış kanalıyla birlikte genişletti.

Müşterilerine kredi kartı ile anında satış hizmeti veren bandabuliyam.com web sitesi de tümüyle yenilendi.

Ülkenin turizm, kültür ve tarihi değerleri yanında üretimine de sahip çıkarak, geniş kitlelere yaymayı hedefleyen proje, Lefke’den Dipkarpaz’a yurdun dört bir yanındaki farklı ürünleri tüketici ile buluşturuyor. bandabuliyam.com’da Kıbrıs kültürüne ait yiyecek, içecek, el emeği ürünler yer alıyor.