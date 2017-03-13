“Bandabuliyam” projesi, Ot Festivali’ndeydi

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in, “Üreticiden Tüketiciye Kıbrıs Pazarı” anlayışı ile desteklediği bandabuliyam.com projesi geçtiğimiz günlerde düzenlenen Tatlısu Ot Festivali’nde yer aldı.

Festivalin iletişim sponsorluğunu da Kuzey Kıbrıs Turkcell üstlenirken, adaya özgü farklı bir kültürü yansıtan festival yoğun ilgi gördü.

Tatlısu Belediyesi'nin düzenlediği festivale Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da katıldı. Tatlısu Ot Kültür Festivali’nin açılışında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yanı sıra Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı

Tufan Erhürman, Gazimağusa Kaymakamı Dürdane Acı ve bazı milletvekilleri ile belediye başkanları da yer aldı.

İkincisi düzenlenen festivalde, adamıza özgü farklı otlardan hazırlanan yemek kültürü tanıtıldı.

Tatlısu’nun yenilebilir otların en yoğun yetiştiği bölgelerden biri olduğu anlatılan festivalde, bölgede yemeği yapılan 11 ot ve çayı yapılan 25 bitki türü yetiştiği belirtildi.

Yerel üretimin ekonomiye çok daha fazla dahil olmasını hedefleyen “bandabuliyam.com” da festivalde yerini aldı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın eşi Meral Akıncı’nın da ziyaret ettiği Bandabuliyam standında kendisine el işi şal hediye edildi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in maskotu ‘Cello’ da festivale renk kattı, promosyon dağıttı.

Bandabuliyam üyelerinden Ayla Yıldız, festivale gösterilen ilgiden son derece mutlu olduğunu belirterek, “Bandabuliyam standımız da katılımcılar tarafından ziyaret edildi, ürünlerimiz yoğun ilgi gördü. Özellikle kadın emeğini sergileme fırsatını bizlere sunduğu için Kuzey Kıbrıs Turkcell’e teşekkür ediyorum” dedi.