Bankacılık sektörü bilanço büyüklüğü 21 milyar TL’yi geçti

KKTC Merkez Bankası, KKTC bankacılık sektörü bilanço büyüklüğünün 21 milyar TL’yi geçtiğini açıkladı.

Merkez Bankası’nın 2016 Dördüncü Çeyrek Raporu yayımlandı.

Raporda, 2016 yılı son çeyreği itibarıyla toplam 22 bankanın 232 şube ve 3 bin 44 personel ile hizmet verdiği KKTC Bankacılık Sektörü bilanço büyüklüğünün, bir önceki çeyreğe göre yüzde 11,98, bir yıllık dönemde yüzde 27,7 oranında artarak 21 milyar 134 milyon TL’ye yükseldiği kaydedildi.

Raporda, 2016 yılında mevduatın yüzde 19,24’lük büyüme ile 16 milyar 635 milyon TL’ye, brüt kredilerin ise yüzde 14,28 oranında artışla 12 milyar 763 milyon TL’ye ulaştığı bilgisi yer aldı.

2016 yılı Eylül ayında 785,3 milyon TL olan sektörün toplam tahsili gecikmiş alacaklarının, Aralık 2016 sonu itibarıyla yüzde 7,29 oranında artarak 842,5 milyon TL’ye ulaştığı kaydedilen açıklamada, Sermaye Yeterlilik Standart Rasyosu’nun ise 2016 yılsonu itibarıyla, yasal sınır olan yüzde 10’un oldukça üzerinde, yüzde 18,03 seviyesinde olduğu bildirildi.

UBAN EKİM 2017 İTİBARIYLA TÜM BANKALARDA ZORUNLU HALE GELECEK

Ülkedeki para transferinin verimli ve operasyonel risklerden uzak bir şekilde yapılabilmesi için hazırlanan Ulusal Banka Hesap Numarası (UBAN) Tebliği’nin bazı maddelerinde değişiklik yapılarak 29 Kasım 2016’da Resmi Gazete’de yayımlandığı hatırlatılan raporda, böylece bazı kooperatif kuruluşlarına UBAN hesap numarası üretme imkanı sağlandığı belirtildi.

Raporda UBAN uygulamasının 6 Ekim 2017 tarihi itibarıyla tüm bankalar için zorunlu hale geleceği uyarısında bulunuldu.

KKTC EKONOMİSİ YÜZDE 2,4 BÜYÜDÜ

DPÖ verilerine atıf yapılarak KKTC ekonomisinin 2016 yılında yüzde 2,4 oranında büyüdüğü tahminine yer verilen raporda, 2017 ve 2018 yıllarında ise büyüme hedefinin yüzde 5 olduğu kaydedildi.

2016 mali yılında KKTC bütçesinin 2015 yılına göre olumlu bir performans gösterdiği belirtilen raporda, 2016 yılının tamamında elde edilen bütçe gelirlerinin bir önceki yıla göre yüzde 12’ye yakın artış gösterirken, aynı dönemlerde giderler toplamındaki artışın yüzde 8,3 olduğu, ilgili dönemler arasında vergi ve vergi dışı gelirler kalemlerinin sırasıyla yüzde 16,8 ve yüzde 23,6 oranında artarken, alınan bağış, yardım ve krediler kaleminin yüzde 11,6 azaldığı vurgulandı.