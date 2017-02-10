Bankete düşen araç yan devrildi
Taşkent-Haspolat anayolunda dün öğle saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucu sürücü dahil 2’si çocuk 5 kişi hafif yaralandı
Taşkent-Haspolat anayolunda dün saat 12.00 sıralarında meydana gelen trafik kazası, deyim yerindeyse yürekleri ağza getirdi.
Polisten alınan bilgiye göre kaza, Adile Tuncay’ın yönetimindeki FN878 plakalı cip aracıyla Taşkent istikametinden Haspolat istikametine seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi. Adile Tuncay’ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yönetimindeki araç bankete düştü ve yan devrildi.
İkisi çocuk
Kaza sonucunda araç sürücüsü 37 yaşındaki Adile Tuncay ve araçta yolcu olarak bulunan 66 yaşındaki Salime Çeribaşı, 69 yaşındaki Sevim Özden, 4 yaşındaki Derviş Tuncay, 6 yaşındaki Nisan Tuncay hafif yaralandı.
Yaralılardan Salime Çeribaşı ile Sevim Özden kaza yerine giden ambulansla hastaneye kaldırılırken Adile Tuncay ile Derviş Tuncay ve Nisan Tuncay özel araç ile hastaneye götürüldü.
Yaralılar, yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındı.
Kırıklar var
Havadis’in edindiği bilgilere göre, kazada yaralanan Salime Çeribaşı’nın sağ dirseğinde, Sevim Özden’in sol omzunda Derviş Tuncay’ın ise sağ el parmaklarında kırık tespit edildi.
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