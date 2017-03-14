Banketten araç geçiyorlar

Devrim Demir

Ülkede dikkatsizlik sonucu meydana gelen ölümlü kazalar, kimsenin umurunda değil. Haspolat-Hamitköy anayolunda yaşanan trafik çilesi ise birçok kez gündeme getirilmesine çözümsüz duruyor. Bu hattaki trafiği azaltacak olan Haspolat ile Alayköy arasındaki çevre yolunda ise bir adım ilerleme yok.

Haspolat-Hamitköy anayolunu kullanan sürücüler yıllardır her sabah aynı çile ile karşı karşıya kalıyor. Trafikteki aşırı yoğunluktan kurtulmak isteyen onlarca “açıkgöz” sürücü birkaç aracın önüne geçebilmek için hem kendi emniyetlerini hem de trafik emniyetini hiçe sayıyor. Banketi kullanarak araç geçen açıkgöz sürücüler, kurallara bağlı olarak yol almaya çalışan sürücülere zor anlar yaşatıyor. Birçok kez kazayla yüz yüze kalıyorlar.