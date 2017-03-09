Barajın etrafı “cennet” gibi

Duygu Alan

KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Orman Dairesi ile Türkiye Orman Genel Müdürlüğü’nün işbirliği ile yürütülen “Geçitköy Barajı Mesire Alanı” projesinin çalışmaları devam ediyor.

KKTC Orman Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Mesire Yerleri, Doğal Koruma Alanı, Yaban Hayatı Yaşam Alanı ve Yeni Ağaçlandırma Alanları olmak üzere 4 ayaktan oluşan projenin Mayıs ayında hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Birden çok aktivite alanı tek alan içerisinde olacak

“Geçitköy Barajı Mesire Alanı” projesi, yaklaşık 220 hektar üzerinde hayata geçirilecek. Mesire alanı içerisinde yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, engelli çocuk parkları, macera parkları, koşu parkları, bisiklet parkurları, engebeli bisiklet parkurları gibi birçok aktivite alanı olacak.

Mesire alanı içerisinde ayrıca kır lokantaları, piknik alanları ve yaban hayatı gözlem kuleleri de oluşturacak.

Geçitköy Barajı Mesire Alanı’nda gerekli enerjinin karşılanması için yenilenebilir enerji kullanılacak.

Tesislerin rögarları çift çelik kazanlarla kaplanacak.

Fırat: Halk mükemmel bir mesire alanına kavuşacak

KKTC Orman Dairesi Müdürü Altay Fırat, “Geçitköy Barajı Mesire Alanı” projesi hayat bulduğunda sosyal yaşama ve doğadaki canlılığa çok önemli katkısı olacağını söyledi.

Fırat, “Geçitköy Barajı Mesire Alanı” projesinin Mayıs 2017 tarihinde hayata geçirileceğini söyledi.

Fırat, mesire alanında doğanın yapısına uygun tesisler de olacağını belirterek, bu tesislerin işleyişinin tamamen doğa dostu şekilde gerçekleştirileceğini kaydetti.

Altay Fırat, şunları söyledi: “Geçitköy’de tamamen tahtadan yapılmış, kamelyaların, kır restoranlarının, kır kahvelerinin bulunduğu bir mesire alanı yapıyoruz. Kır lokantası ve kır kahvesinin rögarları çelik kazanlarla korunmuştur, gölete atık suyun sızması söz konusu bile değildir. Projenin Mayıs ayında hayata geçirilmesi hedeflenmektedir. Proje hayat bulduğunda halk, mükemmel bir mesire alanına kavuşacak” dedi.