Baraka ağaç dikme etkinliği gerçekleştirecek

Baraka Kültür Merkezi, Pazar günü ağaç dikme etkinliği düzenliyor.

Baraka’dan yapılan açıklamaya göre, etkinlik, 19 Şubat’ta, saat 12:00’de Şirinevler (Ayermola) köyü yakınında Baraka Koruluğu'nda gerçekleşecek.

Etkinlik için Yenikent Vedat Benzinci önünde buluşulacak.

Kalın ayakkabı giyilmesi, çapa, kazma ve dikilecek fidanlar için su getirilmesi istendiği etkinlikte, yiyecek ve içeceklerin Baraka tarafından karşılanacağı belirtildi.