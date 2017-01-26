Baraka Liseli Gençlik Tiyatrosu “Yasaklar”ı sahneleyecek

Baraka Tiyatro Ekibi Liseli Gençlik Tiyatrosu, 4 aylık çalışmaların ardından “Yasaklar” oyununu Şubat ayında sahneleyecek. Bu yıl üçüncü oyununu sahneleyecek olan Liseli Gençlik Tiyatrosu ekibi 13 kişiden oluşuyor.

15-25 Şubat tarihleri arasında Çarşamba ve Cumartesi günleri Arabahmet Kültür Evi’nde sahnelenecek olan oyun hem gençlerin hem de yetişkinlerin hayatlarına yerleşmiş tatlı/acı yasakları komik bir dille ele alıyor.

Oyun biletleri, 5 TL, öğrencilere ise ücretsiz olacak.