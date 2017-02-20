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Baraka'nın ağaç dikme etkinliği yapıldı

Baraka'nın ağaç dikme etkinliği yapıldı

Baraka Kültür Merkezi’nin çağrısıyla biraraya gelen dernek üyeleri ve doğa severler, 19 Şubat Pazar günü Şirinevler (Ayermola) köyü yakınında ağaç diktiler.

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Baraka Kültür Merkezi’nin çağrısıyla biraraya gelen dernek üyeleri ve doğa severler, 19 Şubat Pazar günü Şirinevler (Ayermola) köyü yakınında ağaç diktiler. Öğlen saatlerinde başlayan etkinlik, servi ve kızılçam fidanlarının doğaya bıraklılmasının ardından küçük bir piknikle devam etti. Baraka Kültür Merkezi daha yeşil bir ülke için, Orman Dairesi’nin de katkılarıyla uzun yıllardır, çeşitli yerlerde fidan dikme etkinliği gerçekleştirmekte.

Sorumsuzca izin verilen taş ocaklarının dağlarımızı oyduğu, yangın helikopteri yerine mersedeslere para harcandığı, orman arazilerinin dahi sermayeye peş keş çekildiği, av adı altında hayvan katliamına göz göre göre izin verildiği koşullarda, yarına kök salabilmek için bugünden mücadeleyi büyütmek amacıyla bu etkinliğin yapıldığı da vurgulandı.
 

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