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Barbaros Hayrettin Paşa Karadeniz'de petrol arıyor

Barbaros Hayrettin Paşa Karadeniz'de petrol arıyor

Türkiye Petrollerinin “Barbaros Hayrettin Paşa” isimli sismik arama gemisi Karadeniz'de petrol arama çalışmalarına devam ediyor.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, ‘yeni sondaj hamlesi’ kapsamında Karadeniz’de petrol arama faaliyetlerine hız verdi. Karadeniz'de petrol arama çalışmalarını sürdüren Barbaros Hayrettin Paşa Gemisi, Samsun Limanı’na demir attı. Gemi, limanda yakıt ikmali ve vardiya değişimi yaptı. 25’i araştırmacı toplam 44 mürettebatla Samsun Limanı’ndan demir alan gemi, Karadeniz'de petrol arama çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni sondaj hamlesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, ABD'de IHS CERAWeek 2017 Enerji Konferansı'nda yaptığı konuşmada, “Bu yıl Karadeniz ve Akdeniz olmak üzere arama ve sondaj konularında önemli hamlelerimiz olacak. Birinci sismik arama gemimiz Barbaros Hayreddin'den sonra ikinci gemimiz ile Akdeniz ve Karadeniz sularında daha aktif iki boyutlu ve üç boyutlu sismik çalışmaların yanında her iki denizimizde de arama faaliyet sürecimizi başlatacağız” demişti.  

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