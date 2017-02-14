Barbaros Şansal: "Cezaevinde pek çok sözlü saldırıya maruz kaldım ama..."

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan şarkıcı Atilla Taş ve modacı Barbaros Şansal, CHP milletvekili Atila Sertel aracılığıyla mesaj gönderdi. Modacı Barbaros Şansal cezaevinde uğradığı kötü muameleye dikkat çekip, “Şunu bilsinler ki beni yıldıramazlar, sindiremezler” dedi. Atilla Taş ise hakkında hazırlanan iddianameye ilişkin “Ben tweet suçlusuyum bu da geçer” ifadelerini kullandı.

Sertel cezaevi görüşmelerini Cumhuriyet gazetesine yazdı.

Atilla Taş: Ben tweet suçlusuyum bu da geçer

Sertel’in Şansal ve Taş ile yaptığı görüşmeden getirdiği mesajlar şöyle:

Onları rahatsız eden attığım tweetlerdi. İftiranamelerle dolu iddianamelerle uğraşıyoruz. Kimi ‘kandırıldık’ dedi kurtuldu, kimi kaçtı, kimi suçunu itiraf etti kurtuldu. Bense tweet’lerden suçluyum. Bu da geçer.

Barbaros Şansal: Beni yıldıramazlar

Cürüm kötüdür; adaletsizlik daha da kötüdür. Rahmetli Özdemir Sabancı’nın katil zanlısı ile yan yana hücrelerdeyiz. Ben Sevda Sabancı’nın terzisiyim ve Sabancı’nın katili ile yan yana hücredeyim. Buraya ilk geldiğimde sözlü olarak saldırılara uğradım. Pek çok kötü sözü yan yana koyup söylediler. Ancak şunu bilsinler ki beni yıldıramazlar, sindiremezler.

Sertel, Şansal’ın CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’a ise şunları yazdığını aktardı:

“Ben özgürüm, siz tutuklu. Ben sözlüyüm, siz umutlu. Hâlâ evet mi? O margarin kutusuydu!”

Şansal'ın iddianamesi reddedildi, hâlâ tutuklu

İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi, sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle 3 Ocak'tan bu yana tutuklu bulunan ünlü modacı Barbaros Şansal hakkında hazırlanan iddianameyi reddetti. Mahkeme karar gerekçe olarak iddianamede "kesin ve inandırıcı delil olmamasını" gösterdi.

Taş'ın iddianamesi kabul edildi

İstanbul merkezli 'FETÖ' operasyonunda tutuklanan aralarında Atilla Taş ve Said Sefa gibi isimlerin de bulunduğu 29 kişi hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.