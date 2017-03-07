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  3. Barbaros Şansal cezaevinde yaşadıklarını anlattı

Barbaros Şansal cezaevinde yaşadıklarını anlattı

Sınır dışı edilerek getirildiği Türkiye'de gözaltına alınan ve ardından tutuklanan Modacı Barbaros Şansal, tutukluluk sürecini BirGün'e anlattı...

Reina saldırısı sonrası sosyal medya paylaşımları nedeniyle sınır dışı edilerek getirildiği Türkiye'de gözaltına alınan ve ardından tutuklanan Modacı Barbaros Şansal, tutukluluk sürecini BirGün'e anlattı.

Ece Zereycan'ın yayınına konuk olan Şansal, tutukluluk süreciyle alakalı açıklamalarda bulundu.

Cezaevinde kaldığı hücresi için "Orası benim makam odamdı" diyen Barbaros Şansal, havaalanında linç edilmesine ilişkin de konuştu. Tutuklanmasının gerekçesinin söz konusu video olmadığını açıklayan Şansal, linç edilmesi sırasında yanındaki polislerin de darp edildiğini anlattı. Linç edilmesinin ardından idrarından kan geldiğini belirten Şansal, hiç kimseye ise kırgın ve küskün olmadığını söyledi.

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