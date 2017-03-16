Barbaros Şansal hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemi

Sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle tutuklandıktan sonra 2 Mart’ta tahliye edilen modacı Barbaros Şansal, hakkında açılan davaya ilişkin ilk kez mahkeme karşısına çıktı. Şansal hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Mahkeme, Şansal’ın yurt dışına çıkış yasağının devam etmesi yönünde karar verdi ve duruşmayı 1 Haziran tarihine erteledi