Barbaros Şansal hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemi
Mahkeme, Şansal'ın yurt dışına çıkış yasağının devam etmesi yönünde karar verdi
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Sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle tutuklandıktan sonra 2 Mart’ta tahliye edilen modacı Barbaros Şansal, hakkında açılan davaya ilişkin ilk kez mahkeme karşısına çıktı. Şansal hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Mahkeme, Şansal’ın yurt dışına çıkış yasağının devam etmesi yönünde karar verdi ve duruşmayı 1 Haziran tarihine erteledi
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