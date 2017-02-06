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  3. Barbaros Şansal hakkındaki iddianame reddedildi
Barbaros Şansal hakkındaki iddianame reddedildi

Barbaros Şansal hakkındaki iddianame reddedildi

Barbaros Şansal hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame reddedildi.

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Tutuklanan Barbaros Şansal hakkında düzenlenen iddianamenin mahkeme tarafından reddedildiği bildirildi.

Konuya ilişkin bilgiyi Twitter hesabından duyuran Avukat Efkan Bolaç ''Barbaros Şansal hakkında düzenlenen iddianameyi İstanbul 43. Asliye ceza mahkemesi kesin ve inandırıcı delil yok diye reddetti'' ifadelerine yer verdi.

Şansal hakkında "halkın kin ve düşmanlığı tahrik" gerekçesiyle 3 yıla kadar hapsi isteniyordu.

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