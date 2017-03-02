Barcelona 6 gol attı, Luis Enrique vedasını açıkladı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 25. haftasında sahasında Sporting Gijon'u 6-1 yenen Barcelona'da maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Luis Enrique, sezon sonunda görevini bırakacağını duyurdu.

​Barcelona'dan ayrılma kararını ilk soyunma odasında futbolcularına daha sonra da basın odasında gazetecilere söyleyen Enrique, "Basın toplantısını farklı bir şekilde bitireceğim. Gelecek sezon Barcelona'nın teknik direktörü olmayacağım. Bu benim için çok zor, çok düşünülmüş ve tartılmış bir karar. Düşündüklerime sadık kalacağıma inanıyorum" dedi.

'ÜÇ AYDA KENDİMİ TAKIMA ADAYACAĞIM'

İspanyol teknik adam, Barcelona'yı bırakma nedenleriyle ilgili yöneltilen sorulara ise, "Bunun sebebi, benim bu işi yapma felsefemde. Bunun anlamı, çok az bir süre dinlenme ve iletişimi kesmektir. Ben Barcelona kulübüne ve futbolculara teşekkür etmek istiyorum. Kulüp, bana ilk alt yapıda daha sonra da A takımda güvendi" cevabını verdi.

​Enrique, sezonun geri kalan bölümünde hedeflerini tutturmak için elinden geleni yapacağını vurgulayarak, "Önümüzde çok heyecanlı bir üç ay var. Zor bir durumdayız özellikle bir turnuvada ama herkesin yardımıyla bu maçı (Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain maçı) çevirmeye çalışacağız. Bu üç ayda tamamen kendimi takıma adayacağım" ifadelerini kullandı.

KATALAN KULÜBÜNE 8 KUPA KAZANDIRDI

3 sezondur Barcelona'yı çalıştıran 46 yaşındaki Luis Enrique, Katalan kulübüne 8 kupa kazandırdı. Bu sezon Kral Kupası'nda finale kalan ve Real Madrid'in yanında lig şampiyonluğu yarışını sürdüren Barcelona'nın, Paris Saint Germain yenilgisinden sonra Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmesi zor görünüyor.