Barış İnisiyatifi: "Çatışma ortamını sürdürecek açıklama yapmayın"

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi - Birleşik Kıbrıs” toplum liderlerini, çatışma ortamını sürdürecek başka açıklamalar yapmaktan kaçınmaya ve ortak olarak dile getirdikleri yeniden birleşmiş ve barışçıl bir adaya ilişkin vizyonlarına bağlılıklarını doğrulayacak adımlar atmaya çağırdı.

İnisiyatif, Güney Kıbrıs’taki Parlamento’nun, Enosis plebisiti için devlet okullarında anma töreni düzenlenmesi kararıyla ilgili gelişmelere ilişkin hayal kırıklığını ve derin kaygılarını da ifade etti.

İnisiyatif tarafından yapılan yazılı açıklamada, Elam’ın Enosis plebisitinin anılması ile ilgili ortaya attığı provokatif öneri kınandı.

Açıklamada,”Çözüme karşı durarak, bu provokatif hareketi çözüm sürecine darbe vurmak için kullanan ve başkanlık seçimlerine zemin hazırlayan bazı Kıbrıslı Rum siyasi partilerin tutumunu kınıyoruz. Böylesi bir girişimin önünü kesmek ve parlamentoya gitmesini engellemek için yeterince güçlü duruş sergilemeyen güçlerin bu tutumu karşısında hayal kırıklığına uğradığımızı belirtiriz” denildi.

İnisiyatif’in Güneydeki Ulusal Konsey’in Enosis'in bir seçenek olarak gündeme gelmesinin söz konusu olmadığını ifade etmesini olumlu bulduğu dile getirilen açıklamada, resmi açıklamaların parlamento kararını yeniden gözden geçirmeye dair bir istek içermemesini ve karşılığında müzakere sürecini tehdit eden çatışmacı geleneksel bir söylem ileri sürülmesi talihsiz bir durum olarak değerlendirildi.

Açıklamada, İki Toplumlu Barış İnisiyatifi’nin plebisit anma töreni için ortaya konan düzenlemenin geriye çekilmesi için adımlar atılmasını, müzakerelerin devam etmesini, barışçıl adımlar atılmasını istediği ifade edildi.