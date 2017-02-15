Barış Kültürü Eğitimi Projesi, uluslararası konferans ile son buluyor

POST Araştırma Enstitüsü’nün toplumlar arası projelerinden “Barış Kültürü Eğitimi Projesi”, 24-25 Şubat tarihlerinde Lefkoşa’da ara bölgede gerçekleşecek “Uluslararası Barış Eğitimi Konferansı” ile son buluyor.

Avrupa Birliği’nin mali katkıları ve Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği işbirliği ile yaklaşık üç yıl önce faaliyetlerine başlayan proje, ada genelinde öğretmenler ve öğrencilere yönelik gerçekleştirdiği birçok eğitim ve çalıştayın ardından, Kıbrıs ve dünyadaki barış eğitimi uygulamaları ve alternatif eğitim yöntemlerinin konu alınacağı Uluslararası Barış Eğitimi Konferansı ile faaliyetlerine son verecek.

POST Araştırma Enstitüsü’nden verilen bilgiye göre, Lefkoşa ara bölgede yer alan Fulbright Merkezi’nde 24 Şubat Cuma saat 17.00’de başlayacak Uluslararası Barış Eğitimi Konferansı’nın ilk gününde açılış konuşmalarının ardından, ulusal ve uluslararası uzmanların katılımıyla barış eğitimi ve alternatif eğitim yöntemlerini konu alan iki farklı panel yapılacak.

Uluslararası Barış Eğitimi Konferansı’nın ikinci gününde ise, katılımcılar gün boyu uluslararası uzmanların yönetiminde eş zamanlı olarak düzenlenecek çalıştaylara katılarak, barış eğitimi konusunda farklı bakış açıları ve yöntemler hakkında kendilerini geliştirme fırsatı yakalayacaklar. 25 Şubat Cumartesi günü saat 10.30-17.00 saatleri arasında gerçekleşecek olan çalıştayların ardından, Uluslararası Barış Eğitimi Konferansı, katılımcılara verilecek sertifika töreni ile sona erecek.

Sunum ve çalıştayların İngilizce gerçekleşeceği Uluslararası Barış Eğitimi Konferansı’nda simültane tercüme de yapılacak. İki toplumdan öğretmenlerin ilgi göstermesi beklenen konferansa katılım kısıtlı olduğundan, erken kayıt yaptıranlara öncelik tanınacak.

Konferansa 20 Şubat Pazartesi gününe kadar postresarchinstitute@gmail.com e-mail adresi veya 0542 873 91 55 numaralı telefona ulaşarak kayıt yaptırılabilecek.

Uluslararası Barış Eğitimi Konferansı’na kayıt yaptırmak ve daha ayrıntılı bilgi almak için www.e4cp.org, postri.org, https://www.facebook.com/POSTRICyprus/ veya https://www.facebook.com/edu4cp/ sayfalarını ziyaret edebiliyor.