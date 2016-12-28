Barut, hayatını kaybetti
Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Lefkoşa Trafik Şube Amiri Şevket Derindağ’ın kayınpederi Hüseyin Barut, hayatını kaybetti.
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Ahmet İkidereli
Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Lefkoşa Trafik Şube Amiri Şevket Derindağ’ın kayınpederi Hüseyin Barut, hayatını kaybetti.
Böbrek hastalığıyla uzun bir süredir boğuşan Barut, hastalığa yenik düştü.
Barut’un cenazesi dün Gönyeli Camisi’nde kılınan öğlen namazına müteakip defnedildi.
Cenazeye merhumun ailesi, yakınları ve dostları katıldı.
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