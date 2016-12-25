Başakşehir ilk yarıyı lider kapattı

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Adanaspor ile deplasmanda karşılaşan İstanbul Başakşehirspor sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Başakşehir bu skorla puanını 36'ya çıkararak ilk yarıyı lider kapattı.

5 Ocak Fatih Terim Stadı’daki mücadele yüksek tempoda başladı. Her iki taraf da orta sahada yaptığı baskıyla birbirine üstünlük kurmanın yollarını aradı.

Taraflar rakiplerine açık alan vermezken mücadelede eşitliği bozan Medipol Başakşehir oldu. Dakikalar 43'ü gösterirken Mossoro'nun sağ kanattan yaptığı ortayı savunma uzaklaştırmak istedi ancak top ceza sahası yayı içerisinde bulunan Joseph Attamah'a geldi. Attamah'ın gelişine çektiği şutta top kaleci Hayrullah Mert Akyüz'ün solundan ağlarla buluşturdu.

Adana’da ilk 45 dakika tek golle kapanırken ikinci yarı ev sahibi takımın baskısıyla başladı. Beraberlik için yüklenen turuncu-beyazlılar 52. Dakikada eşitliği yakaladı. Sağ kanatta topla buluşan Cem Özdemir, yerden ortasını arka direkte bomboş pozisyonda bulunan Magaye Gueye'ye gönderdi. Topla altıpas içinde buluşan Gueye, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu.

1-1 sonrasında Medipol Başakşehir, üstünlük golü için rakip sahada baskı kurdu. Abdullah Avcı, tüm kozlarını sahaya sürerken 72. dakikada yaşanan pozisyon sahada tartışmalara neden oldu. Doka'nın ara pası ile altıpasın hemen dışında sol çaprazda topla buluşan Mossoro düzgün bir vuruşla topu kaleci Hayrullah'ın sağından ağlarla buluşturdu. Hakem Hüseyin Göçek ilk başta golü vermesine rağmen, daha sonra yan hakem ile konuşup, golü geçersiz saydı.

Mücadelenin kalan dakikalarında Adanaspor, Başakşehir'in baskısına karşı koyma adına kendi yarı sahasına yaslandı. Skoru koruma adına efor harcayan ev sahibi takımda zaman zaman yorgunluk belirtileri de gözlendi.

Adanaspor, karşılaşmanın duraklama dakikalarında rakip defansı dengesiz yakaladı ancak kritik posizyonlarda son vuruş gelmedi.

90 dakikanın bitiminde gelen son düdükle birlikte taraflar sahadan 1'er puan ayrıldı: 1-1. Geçtiğimiz haftayı galibiyetle kapatan her iki takım da ligin devre arasına kayıpla girdi.