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Başakşehir'den sürpriz transfer

Başakşehir'den sürpriz transfer

Süper Lig lideri Başakşehir, Williem forması giyen Anouar Kali'yle anlaştı

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Gençlerbirliği'nin 21 yaşındaki yetenekli oyuncusu İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna dahil eden Başakşehir Willem forması giyen Anouar Kali'yi transfer etti.

Orta sahada Emre Belözoğlu'nun çok sık sakatlanmasıyla oyun kurmakta zorlanan İstanbul ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda tecrübeli isme alternatif arayışına girmişti.

25 yaşındaki oyuncuyla yapılan görüşmelerden olumlu sonuç alan yönetim, futbolcuya önümüzdeki günlerde resmi imzayı attıracak.

Başakşehir, Kali için kulübüne 450 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek.

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