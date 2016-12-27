Başbakan: "Aldığımız karardan dönmeyiz"

Gözde Süreç Sarı-Doğuş Özokutan Çiftçioğlu

Başbakan Hüseyin Özgürgün de söz alarak, “Böyle bir yasa dolayısıyla hükümet krizine neden olmak istemezdik ama biz UBP olarak CTP-UBP döneminde de bu yasanın çıkması gerektiği konusunda oybirliğiyle grup kararı aldık” dedi.

UBP’nin tutarlı bir parti olduğunu dile getiren Özgürgün, başbakan olarak protokolün altına kendisinin imza attığını ancak mağduriyetleri giderme konusunda gerekirse inisiyatif alacağını, engel oluşursa çözmek için çalışacağını olmazsa da görevi bırakabileceğini kaydetti.

Kendisinin hem Sayıştay hem Başsavcıyla konuştuğunu dile getiren Özgürgün, sayıştay başkanının bu önerinin son şekliyle mali soruna yol açacak bir durum yaratmayacağını anlattığını belirtti.

Hükümet ortağının kendisiyle aynı fikirde olmak zorunda olmadığına işaret eden Özgürgün, ciddi olduğunu kabul ettiği bir durum olduğunu, hükümeti bitirecek noktaya gelmemesini ümit ettiğini söyledi.

Tıkanan çalışanların mağduriyetlerini giderici bir düzenleme yapıldığını ifade eden Özgürgün, Başsavcılığın son gün görüşünü komiteye gelerek belirttiğini, Anayasal bir sıkıntı olmadığının da belirtildiğini ifade etti.

“Yapmayacağımız bir tek şey vardır, ülkenin önünü tıkamayız” diyen Özgürgün, “Seçimse seçim eğer tıkandıysa bunun da önünü açarız ama aldığımız karardan dönmeyiz” şeklinde konuştu.

“Eğer burada ifade edildiği gibi bir tehlike olduğuna inansak zaten o noktada olmazdık” diyen Özgürgün, Sayıştay ve Başsavcılığın olumlu görüşüyle de paralel olarak öneriye oylarının olumlu olduğunu anlattı.

Madde madde oylamanın ardından öneri oybirliğiyle kabul edildi.

Oylamaya Genel Kurul salonunu terk eden DP katılmadı.