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Başbakan Binali Yıldırım'dan Medvedev'e taziye mesajı

Başbakan Binali Yıldırım'dan Medvedev'e taziye mesajı

Yıldırım'ın, Rus uçağının Karadeniz üzerinde düşmesi sebebiyle Rusya Federasyonu Başbakanı Dimitri Medvedev'e doğrudan bir taziye mesajı gönderdiği bildirildi.

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Türkiye Cumhuriyeti (TC) Başbakan Binali Yıldırım'ın, Rus uçağının Karadeniz üzerinde düşmesi sebebiyle Rusya Federasyonu Başbakanı Dimitri Medvedev'e doğrudan bir taziye mesajı gönderdiği bildirildi.

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Başbakan Yıldırım, Tupolev Tu-154 tipi bir uçağın bugün Soçi kentinden 92 kişiyle havalandıktan sonra düşmesi üzerine, Rus mevkidaşı Medvedev'e doğrudan bir taziye mesajı gönderdi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın, hayatını kaybedenler için hükumetin taziye ve dayanışma mesajını ilettiği kaydedildi.

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