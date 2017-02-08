Başbakan: "Cumhurbaşkanı taraflı, toplantılara katılmayacağım"

Başbakanı Hüseyin Özgürgün özel bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada Kıbrıs konusuna ve iç politikaya yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Bir soru üzerine mart ayında yeniden bir konferansın gündemde olduğunu anımsatan Başbakan “ Bu işten çok nemalananlar var. Bu zaman kaybetmedir. Garantör ülkelerin hiç işi yok mu ki her ay toplanacak. Zaten iki tarafın beklentileri uzak. Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan net olarak ‘bizim tek toprak tavizimiz Maraş’tır’ dedi. Maraş’ı vererek, ona karşılık Erenköy’e bağlanma istiyoruz. Yani verilen bir şey yok. Bu öneri ile toprak vermiyoruz. Mülkiyet konusu tam karmaşa, bu şekilde olursa çatışma çıkar. Kimin toprağını kime veriyorlar” diye konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toprak konusundaki açıklamasına karşın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncının açıklama yapmadığını kaydeden Başbakan Özgürgün, “Sayın Akıncı bir açıklama yapmadıysa, ben Sayın Erdoğan’ın söylemlerini dikkate alırım. Rum tarafı açıkladı. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’nın sunduğu harita, Türkiye’nin söylediği haritadan farklı. Biz bunları söyleyince bize halkı temsil etmiyoruz diye saldırı oluyor” dedi.

Kıbrıs konusunda şimdi olmadığı gibi 25 yıl sonra da ilerleme olmayacağını, Suriye, İran ve Irak’ta bir denge kurulmadan Kıbrıs’ta ilerleme sağlanmayacağı görüşünü ortaya koyan Başbakan Hüseyin Özgürgün, “İki kurucu devletin, siyasi eşitliğin, Kıbrıs Türk halkının varlığı kabul edilmeden bir çözüm olması mümkün değil.

Rum tarafı da bunların tam tersini söylüyor. Değişen, radikal bir durum yok, aynı, peki kim ciddiye alır ki yeni konferansı?

Biz anlaşma dilencisi değiliz. Bunu ortaya koymak gerek. Bizim söylediğimiz bu. KKTC bizim ‘B’ planımızdır. Müzakereler durdurulmalı ve önümüze bakmalıyız. Biz azınlık olmayı kabul edersek, Rum tarafı bizi eşit kabul ederse ancak o zaman çözüm olabilir. Bu şekilde müzakere olmamalı” dedi. .

Cumhurbaşkanı Akıncı ile bir iletişimlerinin olmadığını kaydeden Başbakan Özgürgün “ Ben bilgilendirme toplantılarına da katılmayacağım. Sayın Cumhurbaşkanı taraflı davranıyor. Arkadaşları göndereceğim. Rumlar her şeyi aldı. Artık odaklandıkları sadece Türkiye’nin garantisi. Büyük bir stratejik hata yapıldı. Bunu da tartıştırırsak Kıbrıs konusunu kaybederiz. Teslimiyet düşüncesi varsa, elbette o başka konu” diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığına hazırlanmak gibi bir derdi olmadığını Kıbrıs Türkü’nün hakkaniyetle yaşamasını istediğini söyleyen Başbakan Özgürgün, ilk turda yüzde 25 oy almış bir Cumhurbaşkanının 26 sandalyeye sahip bir Hükümete azınlık demesinin doğru olmadığını ifade etti.

İç politikaya yönelik soruları da yanıtlayan Başbakan Özgürgün, maaşlara iyi artışlar yapıldığını, önümüzdeki 6 ayda gerektiği kadar artışın yeniden yapılacağını belirtti.

Başbakan Özgürgün “Protokolle ilgili bir sıkıntı yok. Sayın Tuğrul Türkeş ile konuştuk bir sorun yok, hafta sonu buraya gelecek yine istişare edeceğiz” diye konuştu.

Bir soru üzerine koalisyon Hükümetlerinde uzlaşmanın ve dengenin önemli olduğunu anlatan Özgürgün, “Bir seçim, değişen yeni yasayı da düşünürsek oldukça maliyetli. Hem ekonomiye, hem de hizmete iki üç katı maliyeti olacak. Ben Maliye Bakanı ve Yüksek Mahkeme Başkanı ile bir toplantı yapacağım. Bir seçime gidersek koşulları nasıl sağlayacağız? Seçim artık ciddi bir mali külfet. Bunları düşünerek bu hükümeti hizmet verme noktasında ne kadar ileri götürebiliriz onu düşünüyoruz. Ben en zorlandığım dönemi yaşıyorum diyebilirim. ”dedi.

Normal şartlarda da seçime çok bir zaman olmadığını 2018 Temmuz ayında genel seçim yapılacağını ancak seçimlerin de 2018 Haziran ayında olacağını anımsatan Özgürgün, “Dolayısıyla iki seçim beraber olmaz, 20 gün arayla da seçim olmaz. Genel seçimlerin daha önce yapılması gerek. Seçimin çok da bir zamanı yok. Maksimum 9- 10 ay içinde bir seçim kaçınılmaz. Ben seçim çağrısı yaptım. Ama muhalefetten ses çıkmadı. Seçimden korktuğum veya kaçtığım yok. Ortaya bir tarih koysunlar anlaşalım. ”dedi.