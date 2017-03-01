Başbakan: "Hükümet olarak sorunların çözümü çalışıyoruz"

Başbakan Hüseyin Özgürgün, iş dünyasının içinden gelen biri olarak bu kesimin sorunlarını iyi anladığını, hükümet olarak sorunların çözümü için çalışma içinde olduklarını söyledi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Fikri Toros ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kabulde, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun’a vekalet eden Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst de hazır bulundu.

Başbakan Hüseyin Özgürgün, kabulde yaptığı açıklamada, üyesi olduğu ve çalışma imkanı bulduğu Kıbrıs Türk Ticaret Odası heyetiyle görüş alışverişinde bulunmaktan memnun olduğunu ifade ederek, ekonomik faaliyetlerin olduğu yerde sorun olduğu gibi mutlaka çözümün de olduğunu, sorunların işbirliğiyle çözüleceğini söyledi.

İş dünyasının içinden geldiğini, sorunları anladığını ve sorunların çözümü için karşılıklı işbirliğinin şart olduğunu ifade eden Başbakan Özgürgün, ülkenin genel ekonomik konularıyla ilgili de bu kesimden alacakları görüşlerin hükümete güç ve destek vereceğini belirtti.

KTTO Başkanı Fikri Toros, “son aylarda Türk Lirası’nın değer kaybından dolayı ekonomide ciddi sıkıntılar yaşadıklarını, bu konudaki görüşlerini paylaşmak istediklerini” belirterek, “Ayrıca yapısal dönüşüm programıyla ilgili izleme komitemizin tespitlerini sizlerle paylaşmak istiyoruz” dedi.

Toros, güncel ekonomik konuları ele alıp fikir alışverişinde bulunmak istediklerini kaydetti.