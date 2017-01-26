Başbakan Hüseyin Özgürgün YÖDAK yetkililerini kabul etti

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Akile Sarıoğlu Büke’yi kabul etti.

Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre, kabulde YÖDAK Genel Sekreteri ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

Başbakan Özgürgün, kabuldeki konuşmasında YÖDAK Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi, heyete çalışmalarında başarı diledi.

YÖDAK Başkanı Büke de, yeni dönemdeki projeleriyle ilgili Başbakan Özgürgün’e bilgi verdi.