Başbakan Özgürgün Ankara’ya gidiyor

Başbakan Hüseyin Özgürgün, çalışma ziyaretinde bulunmak amacıyla bu gece Ankara’ya gidiyor.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Özgürgün Ankara’da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da nezaket ziyaretinde bulunacak, Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım ve Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş ile bir araya gelecek.

Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün, Türkiye Başbakanı Yıldırım ve Başbakan Yardımcısı Türkeş ile yapacağı görüşmede “Ekonomik ve Mali Protokol gözden geçirilecek, iç ve dış gelişmeler değerlendirilecek.”

Başbakan Hüseyin Özgürgün, nezaket ziyaretinde bulunacağı Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ise 2 Ocak 2017 pazartesi günü kabul edilecek.