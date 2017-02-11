Lefkoşa10 °C
  • UptownPark
  • Topuk çatlaması ölümcül hastalığın belirtisi çıktı!
  • Diyetisyenler sağlık için "makarna" yiyin dedi
  • Hapşırırken bunu sakın yapmayın
  • Tek bir kuralla kilo vermek mümkün!
  • Ağrı kesiciler ağrıyı kesiyor ama...
  • Asla terk etmeyecek erkek bunları yapıyor!
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Başbakan Özgürgün çok sert konuştu
Başbakan Özgürgün çok sert konuştu

Başbakan Özgürgün çok sert konuştu

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Rum Meclisi'nin 1950 enosis referandumunu kutlama kararına tepki gösterdi ve yeni bir 20 Temmuz mu istiyorsunuz? diye sordu.

A+A-

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Rum Meclisi'nin 1950 enosis referandumunu kutlama kararına sosyal medya hesabından paylaştığı yazıları ile tepki gösterdi.

Başbakan Özgürgün'ün yazıları şu şekilde:

"Rum Meclisi 1950 enosis referandumunu kutlama kararı aldı. Kararı öneren ELAM yani EOKA'nın devamı olan parti! ENOSİS fikri hiç değişmemiş. 15 Temmuz 1974'te darbe yapan Nikos Sampson ENOSİS'in ne olduğunu çok net açıklamıştı;Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamak ve Türkleri öldürmek.20 Temmuz 1974'te Türk Silahlı Kuvvetleri Barış Harekatıyla  ENOSİS'i engellemiş ve Kıbrıslı Türkleri yok olmaktan kurtarmıştı. ENOSİS hayalini hala devam ettiren Rum Meclisi'ne sorarım: Bir 20 Temmuz daha mı lazım?"

Hatırlanacağı üzere Rum Temsilciler Meclisi'nde ELAM'ın meclise getirdiği Enosis oylamasının okullarda yıl dönümü olarak kutlanmasına Anastasiadis'in partisi DİSİ'nin de oylarıyla öneri kabul edilmişti.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.