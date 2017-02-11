Başbakan Özgürgün çok sert konuştu

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Rum Meclisi'nin 1950 enosis referandumunu kutlama kararına sosyal medya hesabından paylaştığı yazıları ile tepki gösterdi.

Başbakan Özgürgün'ün yazıları şu şekilde:

"Rum Meclisi 1950 enosis referandumunu kutlama kararı aldı. Kararı öneren ELAM yani EOKA'nın devamı olan parti! ENOSİS fikri hiç değişmemiş. 15 Temmuz 1974'te darbe yapan Nikos Sampson ENOSİS'in ne olduğunu çok net açıklamıştı;Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamak ve Türkleri öldürmek.20 Temmuz 1974'te Türk Silahlı Kuvvetleri Barış Harekatıyla ENOSİS'i engellemiş ve Kıbrıslı Türkleri yok olmaktan kurtarmıştı. ENOSİS hayalini hala devam ettiren Rum Meclisi'ne sorarım: Bir 20 Temmuz daha mı lazım?"

Hatırlanacağı üzere Rum Temsilciler Meclisi'nde ELAM'ın meclise getirdiği Enosis oylamasının okullarda yıl dönümü olarak kutlanmasına Anastasiadis'in partisi DİSİ'nin de oylarıyla öneri kabul edilmişti.

1-Rum Meclisi 1950 enosis referandumunu kutlama kararı aldı.Kararı öneren ELAM yani EOKA'nın devamı olan parti! ENOSİS fikri hiç değişmemiş — Hüseyin Özgürgün (@Hseyinzgrgn) 11 Şubat 2017

2- 15 Temmuz 1974'te darbe yapan Nikos Sampson ENOSİS'in ne olduğunu çok net açıklamıştı;Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamak ve Türkleri öldürmek — Hüseyin Özgürgün (@Hseyinzgrgn) 11 Şubat 2017

3- 20 Temmuz 1974'te Türk Silahlı Kuvvetleri Barış Harekatıyla ENOSİS'i engellemiş ve Kıbrıslı Türkleri yok olmaktan kurtarmıştı — Hüseyin Özgürgün (@Hseyinzgrgn) 11 Şubat 2017