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Başbakan Özgürgün, KTBK Komutanı Korgeneral Paç'ı kabul etti

Başbakan Özgürgün, KTBK Komutanı Korgeneral Paç'ı kabul etti

Özgürgün, bugün Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutanı Korgeneral Ömer Paç ile birlikte, GAÜ Çetinkaya Türk Spor Kulübü’nü ziyaret ederek yetkililerle görüştü.

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Başbakan Hüseyin Özgürgün, bugün Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutanı Korgeneral Ömer Paç ile birlikte, GAÜ Çetinkaya Türk Spor Kulübü’nü ziyaret ederek yetkililerle görüştü. Ziyarette KTBK Komutanı Korgeneral Ömer Paç'a kulübün geçmişi hakkında detaylı bilgi verildi.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, ziyarette GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar ve diğer kulüp yöneticileri de hazır bulundu.

GAÜ Çetinkaya Türk Spor Kulübü Başkanı Asım Vehbi, Başbakan Hüseyin Özgürgün ve KTBK Komutanı Korgeneral Ömer Paç'ı kulüpte ağırlamaktan onur ve memnuniyet duyduğunu belirterek, kulübün 1930’lara dayanan tarihçesi ile ilgili bilgiler aktardı.

Başbakan Hüseyin Özgürgün ve KTBK Komutanı Korgeneral Ömer Paç'a Kulüp Başkanı Asım Vehbi tarafından anı plaketi de takdim edildi.

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