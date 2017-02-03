Başbakan Özgürgün: “Önemli bir proje”

Yenicami Ağdelen Kulübü’ne spor tesisleri yapmak üzere arazi tahsisini öngören protokol bugün imzalandı. Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün şahit olarak imza koyduğu protokole Spor Dairesi Müdürü Hüseyin Cahitoğlu ve Yenicami Ağdelen Kulübü Başkanı Kaan Kaner imza attı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu tarafından 2012’de alınan karar uyarınca, mülkiyeti Spor Dairesi’nde olan, Metehan bölgesindeki yaklaşık 33 dönümlük arazi 49 yıllığına kulübün kullanımına verildi. Yenicami Ağdelen Spor Kulübü, tahsis edilen araziye, spor tesisleri yapacak.

Başbakan Hüseyin Özgürgün, protokol imzalanırken yaptığı açıklamada, Yenicami Ağdelen Kulübü’nün önemli kulüplerden biri olduğunu belirterek, gençliğe ve spora yeni bir yol açacak önemli projeye adım atıldığını kaydetti.

Kulübün heyecanından mutluluk duyduklarını ifade ederek, projenin en erken zamanda hayata geçmesini temenni eden Başbakan Özgürgün, “Önce tesislerin temelini atar, sonra da açılışını birlikte yaparız. Önemli olan başlangıçtı. Böyle bir protokolle Yenicami Ağdelen Kulübü’ne araziyi tahsis ediyoruz” dedi.

KANER: “YENİCAMİ İÇİN ÇOK MUTLU BİR GÜN”

Yenicami Ağdelen Kulübü Başkanı Kaan Kaner de, ilgili arazinin kulübünün kullanımına tahsis edilmesinin “geç ve güç olduğunu” ama Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün inisiyatifi ve Hüseyin Cahitoğlu’nun da desteğiyle konunun protokol aşamasına geldiğini söyledi.

Kaner, ilgili Bakanlar Kurulu kararının 2012 yılında alındığına işaret ederek, kararın uygulanması için o tarihten bu güne Başbakanlar ve Spor Bakanları ile temas ettiklerini ama sonuç alamadıklarını kaydetti.

Kaan Kaner, Başbakan Özgürgün’ün ise konuya duyarlı yaklaştığını ve çok bekledikleri konuyu sonuçlandırdığını belirtti.

Kaner, araziyle ilgili projelerini en kısa sürede hayata geçirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.