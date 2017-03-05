Başbakan Özgürgün, YDÜ Kadın Basketbol Takımı’nı kutladı

Başbakan Hüseyin Özgürgün, 2016-2017 sezonu Basketbol PTT Kadınlar Türkiye Kupası finalinde şampiyon olan KKTC ekibi Yakın Doğu Üniversitesi'ne kutlama mesajı gönderdi.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Başbakan Özgürgün, mesajında şöyle dedi:

“2016-2017 sezonu Basketbol PTT Kadınlar Türkiye Kupası finalinde şampiyon olarak hepimizi gururlandıran Yakın Doğu Üniversitesi'ni en içten duygularımla kutluyorum.

Basketbol şampiyonasında birçok ünlü takımı da geride bırakarak şampiyon olan YDÜ Kadın Basketbol Takımı’nın sporcularını, teknik kadrosunu ve başta Suat Günsel olmak üzere tüm yönetimi bu büyük başarıdan dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.”