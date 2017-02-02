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Başbakan Yıldırım, Angela Merkel ile bir araya geldi

Başbakan Yıldırım, Angela Merkel ile bir araya geldi

Ankara’ya resmi ziyarette bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Başbakan Binali Yıldırım ile bir araya geldi.

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Ankara’ya resmi ziyarette bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Başbakan Binali Yıldırım ile bir araya geldi.

Yıldırım, bir günlük çalışma ziyareti dolayısıyla Ankara'da bulunan Merkel'i, Çankaya Köşkü'nün merdivenlerinde karşıladı.

İki liderin, tokalaşarak basın mensuplarına poz vermelerinin ardından görüşmeye geçildi.

Görüşmede, Türkiye-Almanya ikili ilişkileri ve iş birliği, terörizmle mücadele, göç, Kıbrıs çözüm süreci ve Türkiye-AB ilişkilerinin yanı sıra iki ülkenin ortak gündemindeki uluslararası ve bölgesel konuların ele alınması öngörülüyor.

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