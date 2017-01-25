Başbakan’dan Ciklos kararına veto!

Karayolları Dairesi tarafından ağır yük kamyonlarının Ciklos diye bilinen Lefkoşa-Girne yolundaki bölümü kullanma kararı Başbakan Hüseyin Özgürgün tarafından iptal edildi.

Kıbrıs Time'ın haberine göre, Özgürgün bu yolun ağır yük araçlarına kapatılması için gerekli işlemlerin yapılması talimatı verdi.

Kararın gün içinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından iptal edileceği ve bu konuda açıklama yapılacağı ifade edildi.