Başbakan'dan Rumların eleştirilerine çarpıcı tepki
Özgürgün, Rum lider Nikos Anastasiadis'e twitter üzerinden çağrı yaparak "Binlerce Rum öldüren ve Kıbrıslı Türklerini soykırıma uğratan ENOSİS'i felaket günü ilan et ve 20 Temmuz'u sen de coşkuyla kutla" dedi.
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Başbakan Hüseyin Özgürgün, Rum lider Nikos Anastasiadis'e twitter üzerinden çağrı yaparak "Binlerce Rum öldüren ve Kıbrıslı Türklerini soykırıma uğratan ENOSİS'i felaket günü ilan et ve 20 Temmuz'u sen de coşkuyla kutla" dedi.
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