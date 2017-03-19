Başhekim Yardımcısı Özyılkan: "Acil bir hastanın hekimsiz kalması mümkün değil"

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Başyardımcısı Dr. Adil Özyılkan, 12 yaşındaki Fırat Oca’nın yaşamını kaybetmesiyle ilgili basında “mesnetsiz ve haksız iddialar” öne sürüldüğüne işaret ederek, “Böylesine acil bir hastanın hekimsiz kalması mümkün değildir” dedi.

Özyılkan yazılı açıklamasında, son günlerde özellikle bazı internet ve görsel medya unsurlarda yapılan yayınlarda, 14 Mart günü hastanede “Tıp Bayramından dolayı hekim olmadığı için 12 yaşındaki Fırat Oca’nın kaybedildiğine dair” mesnetsiz ve haksız iddialar öne sürüldüğüne işaret etti.

Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi’nin açıklaması sonrasında dahi bu asılsız iddiaların sürdürüldüğünü ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nin de açıklama yapmasının istendiğini ifade eden Özyılkan, açıklamasında şunları kaydetti:

“Özellikle söylemek isterim ki değil 14 Mart Tıp Bayramı’nda, yılbaşı dahil her türlü resmi tatilde dahi hastanemizde en az 12 hekim nöbet tutmaktadır. Bu nedenle hastanın hele hele böylesine acil bir hastanın hekimsiz kalması mümkün değildir.

Söz konusu vakada da gelişmeler aynen Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimi'nin açıkladığı gibi olmuş, hasta hastanemize geldiği anda hemen ilk tedavisi yapılmış ancak yoğun bakımda yer olmadığı için yine ambulansla Çocuk Hastalıkları Kliniği Şefi Dr. Çiğdem Bakkaloğlu ve Acil sorumlusu Dr. Naciye Nami refakatinde Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne sevki gerçekleştirilmiştir.

Olayla ilgili tüm kayıtlar ve video görüntüleri kamuoyuna açıktır. İsteyen istediği zaman inceleyebilir. Söz konusu medya kurumlarının halkımıza doğru bilgi aktarma adına bu konularda daha hassas olmalarını özellikle rica ederiz.”