Lefkoşa20 °C
  • FitPlus 6 Mart Pazartesi Açılıyor
  • "Yatakta kitap okumak, uykusuzluğa neden olabilir"
  • İnternetteki büyük tehlike
  • Bebeğiniz sürekli ağlıyorsa hemen ayağına bakın!
  • Sabahları yorgun ve uykusuz kalkıyorsanız dikkat!
  • Sık sık acıkıyorsanız bu yiyecekleri tüketmeyin!
  • Et yemeden protein ihtiyacınızı karşılayacak 9 süper besin
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Başheklim Dizdarlı: “Aydın Denktaş’ın tedavisine devam ediliyor”
Başheklim Dizdarlı: “Aydın Denktaş’ın tedavisine devam ediliyor”

Başheklim Dizdarlı: “Aydın Denktaş’ın tedavisine devam ediliyor”

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, Aydın Denktaş’ın (83) sağlık durumunda kötüleşme olmadığını belirtti.

A+A-

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, Aydın Denktaş’ın (83) sağlık durumunda kötüleşme olmadığını belirtti.

Dizdarlı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş'ın annesinin tedavisinde kullanılmak üzere kan verdiğini de bildirdi.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) Aydın Denktaş’ın sağlık durumu konusunda yaptığı kısa açıklamada, durumunda kötüleşme olmadığını, yoğun bakımdaki tedavisine devam edildiğini söyledi.

Aydın Denktaş’ın değerlerinin şu an için iyi olduğunu söyleyen Dizdarlı, Denktaş’ın sağlık durumuyla ilgili bugün saat 14.00’te yeni bir değerlendirme yapılacağını aktardı.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
İlgili Haberler
Aydın Denktaş yoğun bakımdaAydın Denktaş yoğun bakımda83 yaşındaki Aydın Denktaş’ın hayati tehlikesi bulunuyor.