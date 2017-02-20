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Başıboş köpek vahşeti

Başıboş köpek vahşeti

Başıboş köpekler, Hamitköy’de çevre yolu üzerinde adeta katliam yaptı, 10 adet koyunu telef etti, beş koyunu da yaraladı

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Murat Aslan

Hamitköy’de çevre yolu üzerinde başıboş köpekler adeta katliam yaptı, 10 adet koyunu telef etti, beş koyunu da yaraladı.

Vücutlarının çeşitli yerlerinden ısırılarak parçalanan koyunlar kanlar içinde kaldı.

Koyunların sahibi Salih Muhasebecioğlu, olayın ardından büyük şok yaşadı.

Ailesinin geçimini hayvancılık yaparak sağlayan Salih Muhasebecioğlu,, köpeklerin ağılına saldırarak zarar verdiğini belirterek, ilgilileri önlem almaya çağırdı.

Bir kasabın bölgeye sürekli olarak hayvan leşi ve derilerini attığını anlatan bölge sakinleri de, başıboş köpeklerin ortadan kaldırılması için uyardıklarını, ancak soruna çözüm bulunamadığını söyledi.

Köylüler, yetkililerin tedbir almaması nedeniyle başıboş köpeklerin ağıllara zarar vermeyi sürdürdüğünü belirtti.

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