Basın Kartı başvuru süresi 13 Ocak’a kadar uzatıldı
Basın Kartı Komisyonu, basın kartı için başvuru süresinin 13 Ocak’a kadar uzatıldığını duyurdu.
A+A-
Basın Kartı Komisyonu, basın kartı için başvuru süresinin 13 Ocak’a kadar uzatıldığını duyurdu.
Basın Kartı Komisyonu tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 2017-2019 dönemi için yapılacak başvuruların, 13 Ocak Cuma günü saat 12.30’a kadar Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği sekreterliğine ulaştırılması gerekiyor.
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.